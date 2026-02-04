Rogatki otwarte. Przez torowisko przejeżdża auto, zaraz po nim pociąg. Nagranie

Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki Źródło: Paweł/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z przejazdu kolejowego na ulicy Łodygowej w Warszawie, tuż przy granicy z Ząbkami, gdzie rogatki nie zamknęły się, mimo nadjeżdżającego pociągu. Zdarzenie zarejestrował we wtorek po 22 pan Paweł.

- Wracałem do domu, kiedy dojeżdżałem do przejścia kolejowego. Rogatki się nie opuściły, sygnalizacja świetlna nie była włączona i tylko usłyszałem niezwykle głośne trąbienie maszynisty nadjeżdżającego pociągu, który zaczął hamować i praktycznie się tam zatrzymał, bo jadący przede mną samochód wjechał na tory - relacjonował pan Paweł, autor nagrania.

"Jestem pewny, że ten maszynista komuś to zgłosił"

Mężczyzna podkreślił, że w pobliżu jest stacja Ząbki. - Podejrzewam, że ten kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć, że to światła jadącego pociągu, bo stamtąd widać również światła składów kiedy stoją na stacji. A tak, jak wspomniałem, nie świeciło się nic, nie było żadnego sygnału. Być może ten mechanizm zamarzł, ale nie mam pewności - opowiedział.

Mężczyzna podkreślił, że w jego opinii zarówno maszynista, jak i kierowca samochodu osobowego zachowali się najlepiej, jak mogli. - Myślę, że kierujący autem zachował się w tej sytuacji w jedyny słuszny sposób jadąc dalej, bo jeśli zobaczył pociąg dopiero na torach, to znacznie gorzej byłoby się wtedy zatrzymać. Jestem pewny, że ten maszynista komuś to zgłosił, on sam zrobił, co mógł - ocenił.

O zaistniałą sytuację, w tym powód otwartych rogatek, zapytaliśmy Polskie Linie Kolejowe. Czekamy na odpowiedź.

