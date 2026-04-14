Targówek

Drogowcy będą remontować S8, prace tylko w nocy

Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Korki na trasie S8
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Drogowcy rozpoczynają remont trasy S8. Prace obejmą odcinek pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki. Będą prowadzone etapami i tylko w nocy. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości.

W nocy ze środy na czwartek, z 15 na 16 kwietnia, drogowcy rozpoczynają remont nawierzchni kolejnego fragmentu S8 pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki. Jak zaznaczyli, by zminimalizować utrudnienia prace będą prowadzone etapami, tylko w godzinach nocnych, od 20 do 5.

Najpierw Łabiszyńska - Marki

Rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska wyjaśniła, że remont rozpoczyna się na odcinku pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marki i prace będą prowadzone na połowie szerokości jezdni.

Na początek drogowcy zamkną lewą część jezdni w kierunku Białegostoku. Gdy dotrą do węzła Marki prace przeniosą się na lewą stronę w przeciwnym kierunku. Po dotarciu do węzła Łabiszyńska prace wrócą na kierunek Białystok i remontowana będzie prawa część jezdni i dalej analogicznie jak poprzednio.

"Prace prowadzone będą na odcinkach o długości od 600 do 1000 metrów. Najpierw będzie frezowana stara nawierzchnia, a następnie ułożona nowa i wykonane oznakowanie poziome. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h" - podkreśliła Tarnowska.

Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec czerwca, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

O kolejnych etapach, które obejmą pozostałą część trasy pomiędzy węzłami Powązkowska i Łabiszyńska, drogowcy będą informować na bieżąco.

Co się zmieni?

Po remoncie zlikwidowane zostaną pasy awaryjne na węźle Powązkowska (kier. Białystok) na długości około 400 metrów i na jezdni głównej S8 pomiędzy ulicą Słowackiego a Gwiaździstą (jezdnia w stronę Białegostoku na długości 700 metrow, jezdnia w kierunku Poznania około 900 metrów) , przez co jezdnie S8 zostaną poszerzone.

Na węźle Modlińska, na jezdni zbiorczo rozprowadzającej (kier. Poznań) wprowadzone zostaną dwa pasy ruchu na wprost oraz wprowadzenie zawężenia z dwóch do jednego pasa na łącznicy z Białołęki kierujące ruch pojazdów na most Grota Roweckiego.

Jak zaznaczyła Tarnowska, remont pozwoli wprowadzić zmiany w organizacji ruchu, które poprawią bezpieczeństwo, ograniczą punkty kolizji i usprawnią ruch na najbardziej obciążonym odcinku Warszawskiego Węzła Drogowego.

"Zmiany w oznakowaniu wdrażane będą odcinkowo, w zależności od postępu robót remontowych nawierzchni. Ostatnie prace powinny zakończyć się przed końcem października 2026 roku" - zaznaczyła Tarnowska.

Duże obciążenie ruchem

Droga ekspresowa S8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marki była rozbudowywana w dwóch etapach. Odcinek od węzła Modlińska do węzła Marki został oddany do ruchu w 2012 roku, natomiast pomiędzy węzłami Powązkowska i Modlińska w 2015 roku.

Trasa S8 jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem odcinków w kraju, średnio w ciągu doby przejeżdża nim od 140 do 185 tysięcy pojazdów, w tym 9-14 tysięcy ciężarówek. 

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
