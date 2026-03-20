Kluczowe fakty: Na Kontakt24 wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki o zwierzętach przetrzymywanych na jednej z działek na Targówku.

Na działce, na której żyją zwierzęta, interweniowali strażnicy miejscy i policjanci. Kontrola urzędu dzielnicy nie wykazała zaniedbań.

Po zgłoszeniu okazało się, że właściciel zwierząt zajął teren bezprawnie. Działka należy bowiem do Polskich Kolei Państwowych.

Do redakcji Kontaktu24 zgłosiła się mieszkanka Pragi Północ, która zaalarmowała o niepokojącej - jej zdaniem - sytuacji z okolic ogródków działkowych, między Odrowąża a Rondem Żaba.

- Nie mogę bezczynnie przyglądać się zaniedbywaniu zwierząt. W styczniu moja sąsiadka odkryła działkę w okolicy Ronda Żaba, na której bez żadnego nadzoru przebywają zaniedbywane zwierzęta - psy, gołębie, króliki i gęsi - opowiedziała pani Magda.

I dodała: Panowały wtedy bardzo niskie temperatury, a zwierzęta, które zauważyłam na działce, nie miały zapewnionych podstawowych warunków. Na działce nie ma budy czy kurnika. Gęsi siedziały na śniegu i lodzie. Psy, których było kilka, próbowały schować się pod zadaszeniem z rupieci tam składowanych. Przy mrozie jaki był - minus dwadzieścia stopni - te zwierzęta były pozostawione bez dostępu do wody i jedzenia. Miski miały oblodzone i zasypane śniegiem.

Wywieźli psy, gęsi, króliki

Aby potwierdzić te informacje na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. - Teren jest ogrodzony, znajduje się bardzo blisko torów. Widać prowizoryczne zabudowania z rur, desek, palet. Panuje tam duży bałagan, całość wygląda jak składowisko śmieci - przyznał.

Jak ustaliliśmy, na działce przy Odrowąża interweniowali w ciągu ostatnich dwóch miesięcy policjanci i strażnicy miejscy z ekopatrolu.

- Dwukrotnie podejmowali działania dotyczące zwierząt przebywających na terenie przy ulicy Odrowąża 1. Interwencje te były jednak prowadzone przez policję, która zwróciła się do straży miejskiej o wsparcie w zakresie transportu zwierząt - przekazał nam starszy inspektor Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej.

Jak dodał, pierwsza interwencja miała miejsce 10 stycznia, kiedy policjanci poprosili strażników o pomoc w przewozie trzech psów do schroniska.

- Z kolei 11 stycznia straż miejska udzieliła wsparcia przy przewozie pięciu gęsi oraz dwóch królików, które zostały przetransportowane do odpowiednich placówek - powiedział Jabraszko.

Innych zgłoszeń dotyczących zwierząt nie było.

Prokuratura umorzyła sprawę

Sprawa otarła się także o prokuraturę, która jednak szybko umorzyła postępowanie.

"Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie (…) prowadziła postępowanie w sprawie znęcania się nad psami, królikami i gęsiami przy ulicy Odrowąża 1 na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych 'Żerań' (działka znajduje się obok wspomnianych Ogródków Działkowych - red.) poprzez pozostawienie bez dostępu do wody, pozostawienie na zewnątrz przy ujemnej temperaturze" - poinformował nas prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, dodając, że chodzi o czyn z artykułu 35 ustęp 1a ustawy o ochronie zwierząt.

Sprawę umożono z powodu "braku znamion czynu zabronionego".

Zwierzęta, które pierwotnie trafiły do Schroniska Na Paluchu, zostały zwrócone właścicielowi. Wyjątkiem była jedna suczka, która z powodu podejrzenia ciąży - za zgodą właściciela, pozostała w placówce.

Urząd dzielnicy: nie wykazano nieprawidłowości

O obecność zwierząt na działce obok torów kolejowych i warunki, w jakich tam przebywają, zapytaliśmy Urząd Dzielnicy Targówek. Lokalne władze choć potwierdziły nam podejmowane z ich strony interwencje na tym terenie - kategorycznie zaprzeczyły, aby zwierzęta miały być zaniedbywane.

- Urząd dzielnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące zaniedbań wobec zwierząt przetrzymywanych we wskazanej lokalizacji. Zgłoszenie otrzymały służby policja oraz straż miejska. Zwierzęta zostały przekazane do Schroniska Na Paluchu - przyznała Paulina Borzecka, rzeczniczka prasowa dzielnicy.

Jak słyszymy, dzielnica przeprowadziła na miejscu kontrolę z udziałem ekopatrolu straży miejskiej i policji. Ta nie wykazała jednak uchybień. Uzyskano także opinię o stanie zwierząt.

- Badania trzech psów nie wykazały nieprawidłowości, dwa zwrócono właścicielowi, jeden pozostał w schronisku. Podczas kontroli na posesji stwierdzono trzy psy i pięć gęsi oraz odpowiednie schronienia dla zwierząt. Nie stwierdzono naruszeń przepisów o ochronie zwierząt. Właściciel został pouczony o obowiązku szczepień przeciwko wściekliźnie i zaplanowano kontrolę sprawdzającą - wyjaśniła Borzecka.

I zapewniła, że urząd dzielnicy pozostaje w tej sprawie w kontakcie z inspekcją weterynaryjną. - W celu sprawdzenia wykonanych szczepień oraz warunków bytowania psów zaplanowano kontrolę sprawdzającą - dodała.

Dziki lokator na gruntach kolejarzy

Właściciel zwierząt nie uniknie jednak problemów. Zgłoszenie dotyczące domniemanej krzywdy psów, królików i gęsi przy Odrowąża 1 ujawniło, że mężczyzna zajął ten teren... bezprawnie. - Działka ta nie jest częścią Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Żerań". Osoba przetrzymująca zwierzęta przebywa na tym terenie bez tytułu prawnego - wskazała rzeczniczka urzędu, dodając, że teren ten stanowi własność Skarbu Państwa i należy do PKP S.A.

- Biorąc pod uwagę, że właściciel zwierząt rozpoczął użytkowanie tego terenu bez wiedzy i zgody PKP S.A., nie ma zawartej ze spółką żadnej umowy najmu czy dzierżawy, został on poinformowany, że w przypadku niezastosowania się do polecenia opuszczenia nieruchomości, PKP S.A. obciąży go za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz skieruje sprawę na drogę sądową w celu przeprowadzenia eksmisji - poinformował Michał Stilger, rzecznik PKP S.A.