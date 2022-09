Kładą asfalt na Kondratowicza między Łabiszyńską i Chodecką. ZDM: przejezdność w ciągu kilku dni 

Harmonogram prac

Przebudowa Kondratowicza. Kolejny etap prac

Dotychczas na odcinku od ulicy Łabiszyńskiej do stacji metra Bródno drogowcy wykonali obie jezdnie. "Na odcinku od ul. Łabiszyńskiej do wentylatorni wybudowaliśmy jezdnię południową wraz z zatokami postojowymi. Na odcinku od ul. Chodeckiej do wjazdu do szpitala Bródnowskiego zamontowaliśmy krawężniki na jezdni południowej, a na odcinku od wjazdu do szpitala do stacji Kondratowicza ułożyliśmy już asfalt" - wskazał wcześniej ZDM w komunikacie dotyczącym postępu prac na Kondratowicza.