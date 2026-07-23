Pożar strawił salon samochodowy i warsztat

Straż pożarna: cały budynek był w ogniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

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Zgłoszenie o pożarze na Targówku wpłynęło do służb po godzinie 5 rano. - Pożarem objęty jest warsztat i salon samochodowy przy Krasnobrodzkiej. To budynek o wymiarach 80 na 40 metrów - mówił nam aspirant Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Cały budynek był w ogniu, płomienie przeniosły się także na zaparkowane obok samochody. - Pożar dość szybko udało się opanować i ugasić. Po około trzech godzinach został on całkowicie ugaszony. Podczas działań udało się także obronić sąsiedni salon, który był zagrożony. W wyniku temperatury jego elementy konstrukcyjne zaczęły się nadpalać. Został on uratowany - powiedział po godzinie 10 młodszy brygadier Michał Konopka ze stołecznej straży pożarnej.

W akcji gaśniczej brało udział 45 zastępów straży pożarnej. Jak wyliczał asp. Wujek, strażacy korzystali między innymi z wozów z podnośnikami, cysterny z wodą oraz dronów rozpoznawczych. Wsparcia udzielała im grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Strażacy monitorowali stan powietrza w okolicy. - Nie wykazano żadnych niebezpiecznych substancji - zapewnił strażak.

Nikt nie został poszkodowany. Po ugaszeniu pożaru strażacy przeszukali budynek. - Mamy pewność, że nikogo tam nie było - podkreślił mł. bryg. Konopka.

Pożar warsztatu i salony samochodowego Pożar warsztatu na Targówku Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Pożar warsztatu na Targówku Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Pożar warsztatu na Targówku Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Pożar warsztatu na Targówku Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Pożar warsztatu na Targówku Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Spłonęły samochody i ich części

Do pożaru doszło tuż przy Trasie Toruńskiej, na terenie, gdzie znajduje się kilka salonów sprzedaży samochodów. Po drugiej stronie ulicy są bloki osiedla Bródno. Nad okolicą unosiły się w godzinach porannych kłęby czarnego dymu. Były widoczne z różnych części miasta. Ich zdjęcia oraz nagrania otrzymywaliśmy na Kontakt24.

Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: Piotrek / Kontakt 24

W rozmowie z TVN24 starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. - Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie zbliżanie się do miejsca pożaru - podkreślił.

Z szacunków strażaków wynikało, że ogień objął obszar około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. - Intensywny dym, który był widoczny w początkowej fazie pożaru, świadczył o tym, że spalaniem zostały objęte różnego rodzaju materiały z tworzyw sztucznych, płonęły także samochody. Dlatego ten dym był duży, gęsty i czarny - wyjaśnił st. kpt. Gralec.

Akcja gaśnicza na Targówku Źródło: TVN24

Zauważył, że po godzinie 7 dym zaczął już zmieniać kolor. - Jest bardziej szary, biały. Może to świadczyć, że jest w nim więcej pary wodnej. Zdążamy do lokalizacji tego pożaru i jego dogaszania. Akcja na pewno potrwa jeszcze kilka godzin, zanim pogorzelisko zostanie dogaszone i sprawdzone - mówił strażak.

Pożar warsztatu na Targówku Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24

Policja zbada przyczyny pożaru

Mieszkańcy musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu w rejonie ulicy Krasnobrodzkiej. Policjanci zabezpieczali tę okolicę na czas akcji gaśniczej. "Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie" - informowała policja.

Przyczyny pożaru nie są znane. Policja zapowiedziała, że ich ustalaniem zajmie się po zakończeniu działań straży pożarnej.

Pożar na Targówku Pożar warsztatu w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Zibi Pożar warsztatu w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Zibi Pożar warsztatu w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Zibi Pożar warsztatu w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Zibi Pożar w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Łukasz Pożar w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Łukasz Pożar na Targówku, Warszawa Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Michalina