Targówek Pożar śmieciarki w nowej spalarni odpadów

Pożar na terenie sortowni śmieci, Warszawa Źródło wideo: Kontakt24 / Th Źródło zdj. gł.: Th / Kontakt24

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Pierwszy sygnał o pożarze na terenie zakładu MPO przy Zabranieckiej na Targówku otrzymaliśmy na Kontakt24. Na przesłanym nam nagraniu widoczne są kłęby dymu unoszące się nad budynkiem Warszawskiej Wytwórni Energii, czyli spalarni odpadów otwartej w lutym tego roku.

- Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godzinie 9.45 o palącej się śmieciarce wewnątrz sortowni - informuje kapitan Paweł Waran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej i 25 strażaków. - Pożar został zlokalizowany i ugaszony. Budynek i jego konstrukcja nie zostały naruszone, ogień nie rozprzestrzenił się na teren sortowni - podkreśla.

Nikt nie został poszkodowany.

Pożar na terenie sortowni śmieci Źródło zdjęcia: Th / Kontakt24

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Nowoczesna spalarnia działa od kilku miesięcy

Spalarnia przy Zabranieckiej przeszła rozbudowę i została uruchomiona w lutym tego roku. Jest największą tego typu instalacją termiczną w Polsce. Urzędnicy zapowiedzieli wówczas, że zakład będzie przyjmował jedną trzecią śmieci wyprodukowanych w Warszawie. Są one przerabiane na energię i ciepło.

Z informacji przekazanych przez MPO wynikało, że odpady dostarczane do instalacji będą wyładowywane w szczelnym bunkrze hali rozładunku (sortowni). Panujące tam podciśnienie ma uniemożliwiać wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz obiektu.

Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada