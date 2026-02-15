Ciężarówka w ogniu, policja blokowała wjazdy na most

Nagranie płonącej ciężarówki dostaliśmy na Kontakt24.
- Zgłoszenie o pożarze pojazdu ciężarowego na moście Grota-Roweckiego otrzymaliśmy o godzinie 20.32. Ciągnik siodłowy był objęty pożarem w całości. Kierujący podróżował sam, opuścił pojazd przed naszym przyjazdem - mówi nam kpt. Paweł Baran z warszawskiej straży pożarnej.
Kierowca nie wymagał hospitalizacji.
Na miejscu pięć zastępów straży
- Do naszych zadań należało podanie dwóch prądów wody. Następnie przystąpiliśmy do chłodzenia powierzchni i dalszego sprawdzenia pojazdu przy użyciu kamery termowizyjnej - dodaje.
Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, łącznie 22 strażaków. Zakończyli akcję gaśniczą o godz. 22.51.
O sprawę zapytaliśmy także Komendę Stołeczną Policji. - Kierujący sam zauważył, że doszło do samozapłonu i zjechał na pobocze - wskazuje mł. asp. Paweł Chmura z KSP.
Kierowca był trzeźwy.
W czasie prowadzonych przez strażaków działań występowały utrudnienia drogowe, droga była całkowicie zablokowana w kierunku Marek. Policja wyznaczyła objazdy. Ruch tranzytowy odbywał się natomiast normalnie.
Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej