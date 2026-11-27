Targówek Spłonęło mieszkanie w bloku, dwie osoby trafiły do szpitala Oprac. Dariusz Gałązka |

Spłonęło mieszkanie przy ulicy Oszmiańskiej Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do pożaru doszło w czwartek późnym wieczorem w mieszkaniu w bloku przy ulicy Oszmiańskiej. Strażacy odebrali zgłoszenie o godzinie 23.

- Zgłoszenie dotyczyło pożaru mieszkania na pierwszym piętrze. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar. Na zewnątrz wydostawał się gęsty dym oraz płomienie. Na balkonie znajdowała się osoba, która została ewakuowana - przekazał kapitan Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Strażak wyjaśnił, że pożar objął całe mieszkanie na pierwszym piętrze, a także elewację budynku. Ogień dokonał zniszczeń również w mieszkaniu piętro wyżej, z którego również ewakuowano jedną osobę.

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- Obie osoby nie uskarżały się na żadne dolegliwości, ale zostały zabrane do szpitala w celu wykonania dalszych badań - wyjaśnił kapitan Baran.

Akcja gaśnicza trwała do godziny czwartej rano. Uczestniczyło w niej łącznie dziewięć zastępów straży, w tym 31 ratowników.

Spłonęło mieszkanie przy ulicy Oszmiańskiej Spłonęło mieszkanie przy ulicy Oszmiańskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Spłonęło mieszkanie przy ulicy Oszmiańskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Spłonęło mieszkanie przy ulicy Oszmiańskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Spłonęło mieszkanie przy ulicy Oszmiańskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl