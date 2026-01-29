Podwójne zabójstwo na Targówku. Wiemy, jakie zarzuty usłyszy 49-latek

Mężczyzna i kobieta zginęli od ciosów ostrym narzędziem Źródło: TVN24

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga prokurator Karolina Staros poinformowała nas, że w czwartek po godzinie 12 odbędą się czynności z udziałem zatrzymanego.

- Mężczyzna usłyszy dwa zarzuty zabójstwa oraz zarzut zabicia trzech zwierząt domowych - przekazała Staros.

Prokurator potwierdziła, że ofiary to rodzice podejrzanego.

Informacja wpłynęła na numer alarmowy

W środę kilka minut przed godziną 9 na numer alarmowy wpłynęła informacja, że w domu przy ulicy Pszczyńskiej na Targówku, znajdują się zwłoki dwóch osób.

Jak poinformowała stołeczna policja, kobieta i mężczyzna zginęli od ciosów zadanych ostrym narzędziem.

Kontrterroryści weszli siłowo do domu

W budynku, gdzie odnaleziono ciała, zabarykadował się mężczyzna. Wezwano policyjnych negocjatorów, a także kontrterrorystów. Negocjatorzy próbowali namówić mężczyznę do wyjścia, ale ten nie reagował. Przed 12 zapadła decyzja o szturmie. Akcja była bardzo dynamiczna, policjanci pokazali na nagraniu, jak przebiegała.

