Pobity mężczyzna kilka godzin leżał na przystanku

Stołeczna straż miejska podała w komunikacie, że kwadrans przed godziną 8 rano, 29 października, strażniczka miejska z VI Oddziału Terenowego jechała do Marek autobusem podmiejskim. Gdy pojazd ruszał, zauważyła, że na przystanku leży mężczyzna.

Miał obrażenia twarzy i brzucha

"Funkcjonariuszka, posiadająca uprawnienia ratownika, wysiadła na następnym przystanku i wróciła do mężczyzny. Gdy podeszła do niego, okazało się, że ma obrażenia twarzy i brzucha. Mężczyzna poinformował, że został pobity kilka godzin wcześniej. Na jego brzuchu widać było siniaki. W wyniku uderzania doszło też do złamania kości nosowej" - czytamy w komunikacie.