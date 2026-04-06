Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

Przyjmie 100 maluchów jeszcze w tym roku

|
Nowy żłobek na Targówku. Budowa wkracza w finałowy etap
Źródło: UM Warszawa
100 dzieci z Targówka znajdzie opiekę w nowym żłobku przy ulicy Wyspowej jeszcze w tym roku. Prace konstrukcyjne dobiegły końca, a inwestycja wkroczyła w finałowy etap realizacji.

Targówek jest miejscem, gdzie w ostatnich latach znacząco przybywa osiedli mieszkaniowych, a wraz z nimi rodzin z małymi dziećmi. Teraz budowa nowego żłobka przy ulicy Wyspowej 24 wchodzi w kluczową fazę - na powstającym obiekcie zawisła wiecha, symbol zakończenia prac konstrukcyjnych. Będzie to szósty żłobek na Targówku.

- Powstająca placówka stanie się ważnym elementem lokalnej infrastruktury społecznej i polityki prorodzinnej. Żłobek ten znacząco zwiększy dostępność opieki dla dzieci z Zacisza i Targówka Fabrycznego. To inwestycja, która realnie odciąży rodziców i stworzy maluchom przyjazne, pełne troski miejsce - skomentowała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Sale dydaktyczne, trzy place zabaw i ogródki deszczowe

Inwestycja realizowana jest w formule "projektuj i buduj". Będzie to nowoczesny, parterowy, czterooddziałowy żłobek dla około 100 dzieci, zaprojektowany zgodnie z aktualnymi potrzebami demograficznymi. Projekt przewiduje możliwość przyszłej rozbudowy o kolejne dwa oddziały.

Wewnątrz placówki znajdą się cztery przestronne sale dydaktyczne, uzupełnione o nowoczesną salę ruchową i wielofunkcyjną. Każdy z oddziałów zyska własne zaplecze w postaci dedykowanych łazienek, szatni oraz magazynków. Projekt uwzględnia również hall wejściowy z wózkownią, a także w pełni wyposażone zaplecze administracyjne, kuchenne, techniczne i socjalne.

Infrastruktura zewnętrzna wspiera zarówno rozwój dzieci, jak i ekologię. Na terenie inwestycji powstaną trzy place zabaw dopasowane do różnych grup wiekowych, przeplatane alejami pieszymi i ogródkami deszczowymi wspomagającymi retencję wody. Całość dopełni funkcjonalna wiata rowerowa oraz altana śmietnikowa.

Demograficzne tąpnięcie w stolicy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Demograficzne tąpnięcie w stolicy

Klaudia Kamieniarz

Za realizację prac odpowiada firma PBO Śląsk sp. z o.o. Równolegle z robotami budowlanymi toczą się przetargi na wyposażenie obiektu.

- Dzięki współpracy rządu i samorządów powstają kolejne inwestycje, które podnoszą jakość życia mieszkańców. Każde nowe miejsce żłobkowe to realna zmiana w życiu rodzin. Tu na Targówku to sto domów, w których rodzice nie muszą już wybierać między pracą a opieką, a dzieci zyskują bezpieczne warunki do rozwoju pod okiem profesjonalnych opiekunów - powiedziała Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Budowa żłobka jest współfinansowana ze środków Warszawy oraz rządowego programu "Aktywny Maluch" 2022-2029, którego celem jest rozwój opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia.

Szacowany koszt inwestycji to około 16,4 mln zł. Zakończenie budowy i otwarcie placówki planowane jest jeszcze w tym roku.

Kryzys, którego "nie da się naprawić transferami"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kryzys, którego "nie da się naprawić transferami"

Maja Piotrowska
OGLĄDAJ: Mocne słowa o motywacjach Polek. "To nie te kategorie myślenia"
pc

Mocne słowa o motywacjach Polek. "To nie te kategorie myślenia"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
Tagi:
PrzedszkoleInwestycje w WarszawieWarszawadzieci
Alicja Glinianowicz
Czytaj także:
Niebezpieczna sytuacja w Izabelinie. Dyrekcja parku apeluje
Apel leśników. "​Zachowaj dystans, minimum 50 metrów"
Okolice
Pożar turbiny wiatrowej
Płonęła turbina wiatrowa. Strażacy o uderzeniu pioruna
Okolice
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Mocno wiało. Drzewa na budynkach, zerwany dach
Alicja Glinianowicz
Ukrył się w schowku pod sufitem
Ukrywał się w schowku pod sufitem
Okolice
Pożar radiowozu na Ursynowie
Przed komisariatem płonął radiowóz
Ursynów
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
"Zaufany adwokat" odebrał pieniądze. Grozi mu osiem lat więzienia
Okolice
Zgromadził arsenał broni z czasów II wojny światowej
Miał arsenał broni z czasów II wojny światowej
Okolice
Policja interweniowała w Alei "Solidarości"
Autami po chodniku, sześć mandatów w jednym miejscu
Praga Północ
Jadłodzielnia na Bielanach
Nie wyrzucaj jedzenia, możesz je zostawić w jadłodzielni
Śródmieście
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymany mężczyzna śmiertelnie postrzelony podczas próby ucieczki
Okolice
Najpopularniejsze są bagażniki montowane na dachu
Spadł rower, uderzyło w niego sześć aut
Okolice
Tratwy dla ptaków wodnych
Tratwy dla ptaków na stawach
Mokotów
senior, telefon
Dzwonili, "ostrzegali", podawali "szczegóły". Aż przelała pieniądze
Okolice
Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Balony z papierosami przylatywały zza wschodniej granicy
Okolice
Biuro podróży Alfa Star już w tym roku miało problemy
Biuro podróży upadło, turyści utknęli za granicą. Decyzja prokuratury
Okolice
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Zderzenie czterech aut, jedna osoba w szpitalu
Włochy
Renowacja przestrzeni wokół pomnika Chopina
Koncerty Chopinowskie przesunięte. "Ogromna strata wizerunkowa"
Katarzyna Kędra
25-latek nie potrafił wyjaśnić, skąd ma pieniądze
Miał 730 tysięcy złotych. Nie potrafił wyjaśnić, skąd
Okolice
Zlewnia ścieków płynnych przy ulicy Sytej
Ponad tysiąc złotych za wywóz szamba
Artur Węgrzynowicz
Moment zderzenia samochodu i autobusu w Markach
Tak doszło do wypadku w Markach. Nagranie
Katarzyna Kędra
Konwój Humvee (zdjęcie ilustracyjne)
Jest śledztwo w sprawie zamachu na polskich żołnierzy w Libanie
TVN24
Wypadek na S17
Uciekał, przebił bariery, dachował. Był poszukiwany, miał trzy zakazy
Okolice
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Spłonął papieski krzyż. Policja o przyczynach pożaru
Katarzyna Kędra
Problem zalegających odpadów w Wawrze
Śmieciowy problem w trzech dzielnicach
Alicja Glinianowicz
Wypadek w Markach
Autobus na boku, osiem osób rannych
Okolice
Jechał nietrzeźwy i z pasażerką na hulajnodze
Jechał hulajnogą, pijany, z pasażerką, na czerwonym świetle
Okolice
14-letni pilot drona odpowie za naruszenie zakazu lotów nad Orlenem (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał poćwiczyć manewry, 14-latek naruszył zakaz lotów dronem
Okolice
Syrenka została oblana żółtą farbą
Aktywistki oblały farbą Syrenkę. Zapadł wyrok
Śródmieście
Dawny dziedziniec Pałacu Brühla już odsłonięty w całości
Dziedziniec Pałacu Brühla odsłonięty już w całości
Śródmieście
W budynku przy Kasprzaka będzie Teatr Żydowski i Urząd Pracy
Po latach tułaczki Teatr Żydowski będzie miał siedzibę
Wola

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki