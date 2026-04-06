Przyjmie 100 maluchów jeszcze w tym roku

Nowy żłobek na Targówku. Budowa wkracza w finałowy etap Źródło: UM Warszawa

Targówek jest miejscem, gdzie w ostatnich latach znacząco przybywa osiedli mieszkaniowych, a wraz z nimi rodzin z małymi dziećmi. Teraz budowa nowego żłobka przy ulicy Wyspowej 24 wchodzi w kluczową fazę - na powstającym obiekcie zawisła wiecha, symbol zakończenia prac konstrukcyjnych. Będzie to szósty żłobek na Targówku.

- Powstająca placówka stanie się ważnym elementem lokalnej infrastruktury społecznej i polityki prorodzinnej. Żłobek ten znacząco zwiększy dostępność opieki dla dzieci z Zacisza i Targówka Fabrycznego. To inwestycja, która realnie odciąży rodziców i stworzy maluchom przyjazne, pełne troski miejsce - skomentowała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Sale dydaktyczne, trzy place zabaw i ogródki deszczowe

Inwestycja realizowana jest w formule "projektuj i buduj". Będzie to nowoczesny, parterowy, czterooddziałowy żłobek dla około 100 dzieci, zaprojektowany zgodnie z aktualnymi potrzebami demograficznymi. Projekt przewiduje możliwość przyszłej rozbudowy o kolejne dwa oddziały.

Wewnątrz placówki znajdą się cztery przestronne sale dydaktyczne, uzupełnione o nowoczesną salę ruchową i wielofunkcyjną. Każdy z oddziałów zyska własne zaplecze w postaci dedykowanych łazienek, szatni oraz magazynków. Projekt uwzględnia również hall wejściowy z wózkownią, a także w pełni wyposażone zaplecze administracyjne, kuchenne, techniczne i socjalne.

Infrastruktura zewnętrzna wspiera zarówno rozwój dzieci, jak i ekologię. Na terenie inwestycji powstaną trzy place zabaw dopasowane do różnych grup wiekowych, przeplatane alejami pieszymi i ogródkami deszczowymi wspomagającymi retencję wody. Całość dopełni funkcjonalna wiata rowerowa oraz altana śmietnikowa.

Za realizację prac odpowiada firma PBO Śląsk sp. z o.o. Równolegle z robotami budowlanymi toczą się przetargi na wyposażenie obiektu.

- Dzięki współpracy rządu i samorządów powstają kolejne inwestycje, które podnoszą jakość życia mieszkańców. Każde nowe miejsce żłobkowe to realna zmiana w życiu rodzin. Tu na Targówku to sto domów, w których rodzice nie muszą już wybierać między pracą a opieką, a dzieci zyskują bezpieczne warunki do rozwoju pod okiem profesjonalnych opiekunów - powiedziała Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Budowa żłobka jest współfinansowana ze środków Warszawy oraz rządowego programu "Aktywny Maluch" 2022-2029, którego celem jest rozwój opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia.

Szacowany koszt inwestycji to około 16,4 mln zł. Zakończenie budowy i otwarcie placówki planowane jest jeszcze w tym roku.

