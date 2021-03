Sytuacja w Warszawie po zaleceniach NFZ. "Kontynuujemy planowe przyjęcia i obserwujemy, co się dzieje"

Mimo że od poniedziałku obowiązują zalecenia NFZ o ograniczeniu zabiegów, niektóre stołeczne szpitale chcą nadal przyjmować pacjentów. Przedstawiciele placówek przekonują, że wolą nie ograniczać dostępu do leczenia osobom, które od dłuższego czasu czekają na swój termin.

W poniedziałek Narodowy Fundusz Zdrowia zalecił ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Zalecenie wydano na polecenie ministra zdrowia w związku z rosnącą falą zachorowań na COVID-19, by zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne pacjentom wymagającym pilnej hospitalizacji.

Szpital Bródnowski: kontynuujemy planowe przyjęcia

Przyjęć nie planuje wstrzymać na razie Mazowiecki Szpital Bródnowski. Jak przekazał rzecznik Piotr Gołaszewski, w środę w tej sprawie odbyło się spotkanie z ordynatorami szpitala. - My tę rekomendację odbieramy jako zapalenie pewnej lampki awaryjnej, ale jest to pewna rekomendacja, zalecenie. Z całą świadomością, że czas robi się trudniejszy (...), my, jako Szpital Bródnowski, mamy przed sobą postawione takie zadanie, żeby jednak w znacząco większym procencie być miejscem opieki nad pacjentami, którzy są niecovidowi - podkreślił.