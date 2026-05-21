Wypadek na Bródnie

Do zdarzenia doszło około godziny 8 na skrzyżowaniu Rembielińskiej i Kondratowicza.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że 16-latka wpadła pod tramwaj. Odniosła obrażenia, które nie zagrażały jej życiu. Została przetransportowana do szpitala. Motorniczy tramwaju był trzeźwy - przekazał nam młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

W związku z wypadkiem występowały utrudnienia w ruchu tramwajowym. Linie 3, 4, 25, 71 były kierowane na objazdy.