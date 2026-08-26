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Targówek

Głośno puszczał muzykę, potem atakował policjantów i ratownika medycznego

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Mężczyzna został zatrzymany
"Tu ratujemy życie, a tu nam odbierają życie". Medycy chcą mieć prawo do odmowy podjęcia czynności
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KRP VI
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Najpierw głośno puszczał muzykę, potem nie chciał wpuścić policjantów do mieszkania. Aż w końcu ich zaatakował i groził ratownikowi medycznemu. Był pijany, miał prawie 1,7 promila. Usłyszał zarzuty.

Do policjantów z Targówka wpłynęło zgłoszenie, dotyczące uciążliwego sąsiada.

"Mężczyzna puszczał głośno muzykę, uderzał w podłogę, a po zwróceniu mu uwagi na zbyt głośne zachowanie, złośliwie podkręcił głośność" - opisała nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Atakował policjantów i ratownika medycznego

Policjanci zapukali do jego drzwi. 40-latek był wobec nich wulgarny, nie chciał rozmawiać i nie zamierzał ich wpuścić do środka. Nie odpuścili, wezwali kolejny patrol. W końcu mężczyzna wyszedł na klatkę schodową. Nie uspokoił się jednak.

"Zaczął szarpać policjantów za mundury i pluć na nich. Obezwładnili go i zatrzymali" - dodała nadkom. Paulina Onyszko.

Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KRP VI

Policjanci wezwali na miejsce zespół medyczny. "Agresywny mężczyzna wyzywał zespół karetki, groził śmiercią jednemu z ratowników i jego rodzinie. Wykrzykiwał, że go zniszczy. Nie chciał się uspokoić i wykonywać poleceń. Utrudniał wykonanie badań - przekazała Onyszko.

Był pijany

Finalnie mężczyzna trafił do komisariatu przy ulicy Chodeckiej. 40-latek był pijany. Miał w wydychanym powietrzu prawie 1,7 promila. Noc spędził w policyjnym areszcie.

Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KRP VI

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia policjantów oraz ratownika medycznego i kierowania wobec niego gróźb karalnych. Za te przestępstwa grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Nadzór nad czynnościami wykonywanymi w tym postępowaniu sprawuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
AlkoholPolicjaRatownicy medyczniPrzestępczość w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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