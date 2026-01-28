Wyrwali drzwi, wleciał dron, po chwili wyprowadzili mężczyznę. Akcja na Targówku

49-latek został zatrzymany po szturmie. W domu były ciała dwóch osób, zginęły od ciosów ostrm narzędziem Źródło: KSP

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę kilka minut przed godziną 9 na numer alarmowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja, że w domu na terenie warszawskiego Targówka, przy ulicy Pszczyńskiej, są zwłoki dwóch osób.

"Na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole. Tragiczna wiadomość została potwierdzona. W domu znaleziono ciała kobiety i mężczyzny. W budynku, w jednym z pomieszczeń, zabarykadował się mężczyzna, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem" - podała stołeczna policja.

Wezwano policyjnych negocjatorów, a także Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze z komendy rejonowej na Pradze Północ i Komendy Stołecznej Policji. Do zabezpieczenia okolicznego terenu skierowani zostali także policjanci z oddziału prewencji.

Negocjatorzy próbowali namówić mężczyznę do wyjścia, ale ten nie reagował. Zapadła decyzja o szturmie i przed 12 wkroczyli warszawscy kontrterroryści. Akcja była bardzo dynamiczna, policjanci pokazali na nagraniu, jak przebiegała.

Na ulicę wjechały ciężkie policyjne samochody. Następnie policjanci w pełnym sprzęcie i kamizelkach kuloodpornych weszli na schody, prowadzące do domu. Wyrywali drzwi. Widać, że gdy to robili, z wnętrza ktoś wysuwa i macha przedmiotem przypominającym maczetę. Słychać ostrzegawczy krzyk: maczeta!

Policjanci wyrywali, ktoś z wewnątrz domu machał maczetą Źródło: KSP

Gdy jednak drzwi wypadają, nie widać już za nimi nikogo. Zanim jednak policjanci weszli do środka, wleciał tam najpierw dron. Słychać, jak ktoś z biorących w akcji krzyczy: na ma go!

Na następnym ujęciu nagrania, opublikowanego przez policję, widać już jednak wyprowadzanego mężczyznę.

Zanim policjanci weszli do środka wleciał tam dron Źródło: KSP

Podczas akcji nikt nie odniósł obrażeń.

Mężczyzna został przewieziony do komendy stołecznej. Niebawem ma być przesłuchiwany.

Rozwiń

Zginęli od ciosów ostrym narzędziem

W domu na Targówku mieszkało małżeństwo, a niedawno wprowadził się tam również ich syn.

- Kobieta i mężczyzna zginęli od ciosów zadanych ostrym narzędziem - powiedział podkomisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji.

Reporter TVN24 Paweł Łukasik rozmawiał z jedną z sąsiadek. Kobieta oceniła, że rodzina mieszkająca w domu, gdzie rozegrała się tragedia, była "raczej spokojna".

- Nic się nie działo na zewnątrz, żeby były jakieś nieporozumienia. Jeśli się odbywały, to nie wiemy. Ja nie chodziłam do nich do domu. Sąsiadka prowadziła sklep - mówiła. Według jej informacji syn mieszkał z rodzicami.

"Akcja profesjonalnie przeprowadzona"

Jak według mieszkańców wyglądała akcja policji? - Było duże zamieszanie, było bardzo dużo strzałów. Z 50 to na pewno - oceniła kobieta. Wskazała też, że policjanci weszli także do jej mieszkania, by sprawdzić, czy z góry będą mieć lepszy widok na dom, w którym zabarykadował się mężczyzna. - Dzielnicę obstawili i wszystkie ulice dookoła - opisała.

- Na pewno z tego, co widzieliśmy, akcja była bardzo profesjonalnie przeprowadzona. Też jesteśmy za to wdzięczni, że czuliśmy się w miarę bezpiecznie, mimo że znaleźliśmy się w środku tej akcji - oceniła koleżanka kobiety.

OGLĄDAJ: TVN24 HD