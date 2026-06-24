Targówek Resort zdrowia zlecił kontrole w SOR-ach. Wiceministra zapowiada decyzje personalne Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Tusk o wypowiedzi chirurga ze Szpitala Południowego Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka poinformowała, że resort zlecił pilne czynności kontrolne w związku z doniesieniami dotyczącymi nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Do prokuratury od 2023 roku wpłynęło 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w placówce.

Jak wyjaśniła, kontrole obejmą sposób udzielania świadczeń przez personel medyczny oraz prawidłowości postępowania diagnostyczno-leczniczego. Resort uruchomił także kontrolę procedur odbywania rezydentur oraz organizacji pracy.

Kontrole będą także prowadzone w Szpitalu Bródnowskim. Ministerstwo zleciło je wojewodzie mazowieckiemu i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej. Obejmą okres od 1 lipca 2025 roku do 31 maja 2026 roku.

Ponadto o kwestię bezpieczeństwa pacjentów na SOR poszerzony został zakres kontroli prowadzonej w tych placówkach przez NFZ.

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Wiceministra zapowiedziała decyzje personalne

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka krytycznie odniosła się do faktu, że informacje o tragicznych zdarzeniach trafiają najpierw do przestrzeni publicznej.

- Jeżeli ktoś posiada informacje o nieprawidłowościach, powinien zgłaszać je wcześniej, a nie czekać na ujawnienie ich w mediach społecznościowych - powiedziała.

Jak dodała, decyzje personalne w sprawie Szpitala Południowego zapadną w przyszłym tygodniu.

Wywiad byłego ordynatora chirurgii

Były pracownik Szpitala Południowego doktor Emil Jędrzejewski powiedział we wtorkowym wywiadzie dla Kanału Zero, że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.

W środę Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajęła się przesłuchaniem medyka w tej sprawie.

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