Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

Był osłabiony i niedożywiony, odmawiał pomocy. Przekonała go strażniczka miejska

Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Rusłan Oniszczuk o kryzysie bezdomności w Polsce
Źródło: TVN24
Od roku w na klatce bloku na warszawskim Bródnie pomieszkiwał mężczyzna w kryzysie bezdomności. Nie sprawiał problemów mieszkańcom. Ci chcieli mu pomóc, ale stanowczo odmawiał. Wreszcie poprosili o wsparcie strażników miejskich.

Był środowy poranek, około godziny 8.30. Do patrolujących okolice ulicy Balkonowej strażników miejskich podeszło dwoje mieszkańców pobliskiego budynku. Opowiedzieli o mężczyźnie - cichym, niekłopotliwym, ale coraz bardziej wycieńczonym – który od roku mieszkał na ich klatce schodowej.

"Po utracie własnego mieszkania pan Piotr został bez dachu nad głową. Mieszkańcy nie pozostali obojętni – wielokrotnie próbowali nakłonić go do skorzystania z pomocy, wzywali służby, dzielili się tym, co mieli. Ale on zawsze odmawiał – coraz słabszy, coraz bardziej zamknięty w sobie" - opisuje w komunikacie stołeczna straż miejska.

"Czułam, że walczymy o coś więcej"

Kiedy strażnicy podeszli do mężczyzny zauważyli, że jest osłabiony i niedożywiony. Jednak jego stan nie wymagał hospitalizacji. Podczas rozmowy ze funkcjonariuszami mężczyzna dalej odrzucał propozycje pomocy. Strażniczka nie dawała za wygraną.

- Czułam, że walczymy o coś więcej niż tylko chwilową pomoc. Rozmawiałam z nim spokojnie, krok po kroku, próbując przekonać, że nie jest sam i że warto dać sobie szansę. Po dłuższej chwili ciszy, usłyszałam: "pomoc jest mi potrzebna". To były słowa, które dla mnie brzmiały jak zwycięstwo – zwycięstwo człowieka nad własnym zwątpieniem - powiedziała cytowana w komunikacie starsza inspektor Justyna Faltynowska.

Pan Piotr znalazł bezpieczne schronienie

Kiedy ostatecznie mężczyzna zgodził się przyjąć pomoc, strażnicy rozpoczęli poszukiwania miejsca schronienia. To znalazło się w Warszawskim Centrum Integracji. "Funkcjonariusze wezwali patrol przewozowy i jeszcze przed godziną 10 pan Piotr znalazł się w bezpiecznym miejscu, gdzie czeka na niego opieka i wsparcie specjalistów" - poinformowali strażnicy.

Wskazali, że kiedy radiowóz odjechał, mieszkańcy długo jeszcze rozmawiali ze strażnikami. "W ich oczach widać było ulgę i wzruszenie – nie mogli uwierzyć, że po tylu miesiącach walki o dobro człowieka, którego los tak mocno doświadczył, wreszcie udało się zrobić krok w stronę zmiany" - zrelacjonowali.

Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Źródło: Straż Miejska w Warszawie

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska w Warszawie

Udostępnij:
TAGI:
Straż miejskaBródno
Czytaj także:
Policja szuka sprawcy, który włamał się do skrzynek w kościele
Z kościoła zniknęły pieniądze. Szukają tego mężczyzny
Okolice
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace na drogach w czterech dzielnicach
Rembertów
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje
Okolice
Stacja Techniczno-Postojowa Mory
Mycie, naprawy, nocowanie. Zbudowali wielkie hale dla metra
Bemowo
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Koncerty na Bemowie
Bemowo
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria apelują o gościnność dla studentów z Turcji
Apel burmistrza w sprawie studentów z Turcji. Policja: czują się bezpiecznie
Okolice
Terminal odlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
Włochy
Zamiast warzyw w tunelach rosła marihuana
"Każdego dnia doglądał swoje rośliny". Twierdził, że uprawia warzywa
Okolice
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Planują drogowy "ring" wokół Warszawy. Seria spotkań z mieszkańcami
Okolice
Ursus i Rembertów nie chcą nocnej prohibicji
Dwie warszawskie dzielnice nie chcą nocnej prohibicji
Ursus
Pożar samochodu na Wale Miedzeszyńskim
Samochód spłonął na Wale Miedzeszyńskim
Wawer
Służby natleniają rzekę Wkrę
Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę
Okolice
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Na Mokotowie powstała nowoczesna szkoła. Sfinansował ją deweloper
Mokotów
Latarnie w Parku Skaryszewskim
Nowe lampy rozświetlą warszawskie parki
Ulice
24-letni obywatel Nigerii został zatrzymany
Chciał być taksówkarzem. Pokazał fałszywe dokumenty
Bielany
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jedna osoba zatrzymana
Ursus
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" znów za kratami. Zatrzymani także "Pieprzu" i "Cycek"
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań
Okolice
Do wypadku doszło na przystanku przy ulicy Zamoyskiego
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę czterolatki. Kierowca ruszył
Praga Południe
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Slalomem po chodniku, między pieszymi
bmw
"Strzały" niepokoiły sąsiadów. Kierowca słono za to zapłaci
Okolice
Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej (zdj. ilustracyjne)
Groźne bakterie w wodzie w podwarszawskim mieście
Okolice
37-latek jest podejrzany także o inne podpalenia
Podpalił las, ale wrócił, by gasić pożar
Okolice
Policjanci reanimowali mężczyznę, który nagle przestał oddychać
Dramatyczna akcja ratunkowa w centrum Warszawy
Bójka na stadionie w Radomiu
Bójka podczas meczu. Pseudokibice z zarzutami
Okolice
Wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła
"Nie zauważył czerwonego", wjechał na przejazd
Praga Północ
Przeszczep wątroby uratował życie 18-letniego pacjenta
Uratowali życie 18-latkowi. "Sukces polskiej medycyny na skalę światową"
Ochota
Odcinkowy pomiar prędkości przy wjeździe do tunelu POW
Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź, gdzie
Ulice
Po opuszczeniu policyjnej celi usłyszał wyrok pół roku więzienia
Noc w policyjnej celi i wyrok pół roku więzienia
Okolice
Remont drewniaka Burkego
"To był ostatni moment na remont drewniaka Burkego"
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki