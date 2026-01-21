Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 22. W rejonie Parku Bródnowskiego dwóch młodych mężczyzn przy użyciu przedmiotu przypominającego maczetę zaatakowało 16-latka.
- Jeden z nich ranił go w nogę. Napastnicy zabrali chłopakowi saszetkę z dokumentami i gotówką, po czym uciekli. 16-latek sam zadzwonił na numer alarmowy. Na miejscu zjawił się też jego ojciec. Ze względu na obrażenia, jakie odniósł nastolatek, ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala - informuje nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
Policjanci dotarli do nagrania z monitoringu z tego zdarzenia i z psem zaczęli poszukiwania napastników.
Podejrzany 14-latek w rękach służb
Podejrzany o udział w napadzie 14-latek został zatrzymany w jednym z mieszkań na Białołęce.
W akcji brali udział policjanci z wydziałów ds. nieletnich i patologii oraz kryminalnego północnopraskiej komendy, którzy znaleźli przedmiot, którym napastnicy mogli zastraszyć napadniętego chłopaka.
Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Poszukiwany jest drugi napastnik.
