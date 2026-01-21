Zastraszyli 16-latka przedmiotem przypominającym maczetę i okradli go Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 22. W rejonie Parku Bródnowskiego dwóch młodych mężczyzn przy użyciu przedmiotu przypominającego maczetę zaatakowało 16-latka.

- Jeden z nich ranił go w nogę. Napastnicy zabrali chłopakowi saszetkę z dokumentami i gotówką, po czym uciekli. 16-latek sam zadzwonił na numer alarmowy. Na miejscu zjawił się też jego ojciec. Ze względu na obrażenia, jakie odniósł nastolatek, ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala - informuje nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjanci dotarli do nagrania z monitoringu z tego zdarzenia i z psem zaczęli poszukiwania napastników.

Podejrzany 14-latek w rękach służb

Podejrzany o udział w napadzie 14-latek został zatrzymany w jednym z mieszkań na Białołęce.

W akcji brali udział policjanci z wydziałów ds. nieletnich i patologii oraz kryminalnego północnopraskiej komendy, którzy znaleźli przedmiot, którym napastnicy mogli zastraszyć napadniętego chłopaka.

Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Poszukiwany jest drugi napastnik.

🚨 Zaatakowali 16-latka maczetą. Zastraszyli go, a potem zabrali saszetkę, w której była gotówka i dokumenty. Dzisiaj przed południem, w jednym z mieszkań na Białołęce, kryminalni z północnopraskiej komendy zatrzymali 14-latka podejrzewanego o udział w tym rozboju. Policjanci… pic.twitter.com/av9AR0hgQE — Policja Warszawa (@Policja_KSP) January 21, 2026 Rozwiń

