Tony niebezpiecznych odpadów od kilku lat zalegały na prywatnej działce. Miasto "wzięło sprawę w swoje ręce"

'Dziś likwidujemy składowisko ok. 360 ton niebezpiecznych odpadów przy ul. Odrowąża na Targówku" - przekazał we wtorek w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stołeczni urzędnicy od 2019 roku próbowali zmusić właściciela terenu do usunięcia chemikaliów. Bezskutecznie.