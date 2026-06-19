Targówek Miał cofnięte prawo jazdy, a i tak woził pasażerów. Zarzut dla kierowcy Oprac. Katarzyna Kędra |

Dariusz Klimczak: dwa tory zmian w uznawaniu prawa jazdy obcokrajowców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VI

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Policjanci skontrolowali na ulicy Turmonckiej kierowcę przewozu osób, ponieważ zauważyli, jak łamie przepisy. Sprawdzili jego dane kierowcy w swoim systemie.

"Okazało się, że mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami od maja bieżącego roku (...) Patrolowcy zatrzymali 34-latka. Toyota, którą kierował, została odholowana na parking depozytowy" - przekazała w komunikacie nadkomisarz Paulina Onyszko, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjanci zatrzymali kierowcę przewozu osób Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

Grzywna i zarzut

Obywatel Ukrainy został przewieziony do komisariatu przy Chodeckiej. Ukarano go grzywną. Gotówka, którą miał przy sobie 34-latek, została zabezpieczona na poczet przyszłych kar.

"Dochodzeniowiec przesłuchał obywatela Ukrainy i przedstawił mu zarzut dotyczący niestosowania się do decyzji dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania, za co grozi mu teraz kara do dwóch lat pozbawienia wolności. O wysokości kary dla niego zadecyduje sąd" - zaznaczyła policjantka.