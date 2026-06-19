Miał cofnięte prawo jazdy, a i tak woził pasażerów. Zarzut dla kierowcy
Policjanci skontrolowali na ulicy Turmonckiej kierowcę przewozu osób, ponieważ zauważyli, jak łamie przepisy. Sprawdzili jego dane kierowcy w swoim systemie.
"Okazało się, że mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami od maja bieżącego roku (...) Patrolowcy zatrzymali 34-latka. Toyota, którą kierował, została odholowana na parking depozytowy" - przekazała w komunikacie nadkomisarz Paulina Onyszko, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
Grzywna i zarzut
Obywatel Ukrainy został przewieziony do komisariatu przy Chodeckiej. Ukarano go grzywną. Gotówka, którą miał przy sobie 34-latek, została zabezpieczona na poczet przyszłych kar.
"Dochodzeniowiec przesłuchał obywatela Ukrainy i przedstawił mu zarzut dotyczący niestosowania się do decyzji dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania, za co grozi mu teraz kara do dwóch lat pozbawienia wolności. O wysokości kary dla niego zadecyduje sąd" - zaznaczyła policjantka.