Koronawirus uderzy w budowę metra. Tempo prac będzie niższe. Ruszy tylko jedna tarcza

Załoga utknęła w Dubaju

Drążenie miało rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia. Okazało się to niemożliwe , ponieważ tarcze TBM zanim rozpoczną pracę muszą przejść szereg testów. - Testy przeprowadzają specjaliści z Włoch oraz przedstawiciele producenta tarcz z Niemiec. Jednak ze względu na zamknięte granice, tarcze zostały przetestowane zdalnie - mówi Sawicki. To przesunęło start pierwszej z nich na tydzień po 3 maja.

Do problemów z przeprowadzeniem testów, dochodzi kwestia zapewnienia odpowiedniej obsady do obsługi tarcz. Na razie firmie Gulermak udało się skompletować załogę do obsługi jednej z nich - Marii, która wydrąży tunel w kierunku Bródna. Zaraz potem za nią miała ruszyć druga tarcza - Anna, ale nie ruszy. - 38-osobowa załoga sprowadzanych z Azji specjalistów utknęła na lotnisku w Dubaju. Druga tarcza ruszy najszybciej po otwarciu granic. Do tego terminu należy dodać dwa tygodnie na kwarantannę, którą będą musieli przejść pracownicy - przyznaje Sawicki.