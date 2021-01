Wybite szyby w budynku poczty. Zatrzymany 39-latek

Zniszczeń w budynku Poczty Polskiej przy ulicy Łojewskiej dokonano we wtorek. Następnego dnia na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. Potwierdził, że w budynku zostały wybite szyby. - Poczta znajduje się w jednym z pawilonów. Cztery szyby zostały zastąpione płytami pilśniowymi. Na zewnętrznych parapetach widać jeszcze odłamki szkła. Widoczne są również ślady uszkodzenia elewacji - opisywał Szmelter. I zaznaczył, że pomimo zniszczeń, poczta jest otwarta.

Jak przekazała Irmina Sulich z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 13. - Zgłoszenie dotyczyło tego, że nieznana osoba wybiła szyby w budynku poczty przy ulicy Łojewskiej. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, sprawcy już tam nie było. Jednak jeszcze tego samego dnia udało się go zatrzymać w jego mieszkaniu. Mężczyzna był trzeźwy - przekazała Sulich. Jak dodała, straty wyceniono na 20 tysięcy złotych.