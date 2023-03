Dzięki tej przystawce mogła samodzielnie opuszczać dom. Ktoś ukradł element wózka

Rodzina mieszka na parterze. Nasz czytelnik opisuje, że mieszkanie jest oddzielone od klatki schodowej kratą, którą rodzina zamontowała na własny koszt kilka lat temu. - Dostęp do kraty mamy tylko my i sąsiedzi, jest zamykana na klucz. System pozwala na zatrzaśnięcie, by otworzyć zamek potrzebny jest klucz - opisuje. - Gdy doszło do kradzieży, byliśmy w domu. Wyszedłem o 19 sprawdzić, czy wszystko jest pozamykane, przystawki już nie było - ubolewa pan Adam w rozmowie z tvnwarszawa.pl.