Mamut lub słoń leśny oraz prażubr. Kości zwierząt na budowie metra 

Jak podaje ratusz, rozpiętość rogów zwierzęcia to 90 centymetrów. - Maksymalna rozpiętość rogów współczesnych żubrów to 70-80 centymetrów, zaś u prażubra wynosiła ona średnio od 100 do 120 centymetrów. Odkryty fragment czaszki należał więc najpewniej do osobnika stosunkowo młodego – mówi rzeczniczka.

Kości prażubra i mamuta na Zaciszu

Szczątki trafiły do Państwowego Muzeum Archeologicznego, gdzie zostały zabezpieczone. Badacze ustalają teraz, do jakiego gatunku należał cios. - Jest to jeden z największych znanych ciosów – w obwodzie ma około 51 centymetrów, co oznacza, że było to starsze zwierzę – twierdzi przedstawicielka ratusza.