Zaatakował ją na chodniku. "Gdy kobieta upadła, próbował wyrwać plecak". Pomogli jej świadkowie

Policja: chciał ukraść plecak, bo były w nim pieniądze

We wtorek policjanci doprowadzili zatrzymanego na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ. Tam przedstawiono mu zarzut za usiłowanie rozboju w warunkach recydywy. Prokurator prowadzący to śledztwo zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd w środę przychylił się do tego wniosku. 34-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.