Kierowca przewozu osób przyłapany z amfetaminą

Policjanci zatrzymali 27-letniego kierowcę przewozu osób. Podczas kontroli znaleźli przy nim zawiniątko z białym proszkiem, który okazał się amfetaminą. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.

Policjanci z Targówka, patrolujący ulicę Radzymińską zwrócili uwagę na kierowcę skody. Pojazd posiadał oznaczenia świadczące o tym, że jest wykorzystywany do przewozu osób. Kierujący przyspieszał energicznie, a po chwili zwalniał. - Mundurowi podejrzewali, że mógł być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - poinformowała we wtorek Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Zawiniątko z białym proszkiem

Policjantka dodała, że funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział obywatel Gruzji. - Przyznał się on mundurowym, że realizuje przewozy osób na aplikację. Był trzeźwy i zaprzeczał jakoby miał mieć jakiekolwiek zabronione środki. Jednak jego zachowanie oraz wygląd zewnętrzny mogły świadczyć o tym, że mężczyzna był pod ich działaniem. Policjanci przeszukali go i znaleźli przy nim srebrne zawiniątko opakowane dodatkowo w foliowy woreczek, w którym znajdował się biały proszek - poinformowała Paulina Onyszko.