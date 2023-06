Odnaleźli grób Zbytkowera, upamiętnili Sterna. Na cmentarzu żydowskim na Bródnie

W piątek zaprezentowano efekty pierwszego etapu prac archeologów. - Stan tego cmentarza pokazuje wieloletnie, i trzeba to powiedzieć celowe, zaniedbanie. Po pierwsze celowe niszczenie kultury żydowskiej przez Niemców podczas II wojny światowej, a później także przez władze PRL - powiedział pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci minister Wojciech Labuda. Jak dodał, teren zostanie odpowiednio upamiętniony i zagospodarowany.

Odnaleźli groby, odtworzyli ciągi komunikacyjne

- Udało się zlokalizować miejsce pochówku założyciela tego cmentarza w XVIII wieku Szmula Zbytkowera. Upamiętniono także miejsce pochówku Abrahama Sterna. W imieniu premiera i rządu możemy oddać hołd tej wyjątkowej postaci. Można go nazwać prekursorem współczesnej cybernetyki i informatyki - wskazał.

- Szmul Zbytkower był protegowanym króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i dzierżawcą obecnego terenu Targówka. Do dziś od jego nazwiska część Warszawy nosi nazwę "Szmulowizna" lub "Szmulki". W czasie rzezi Pragi w 1794 roku przez Rosjan ukrywał wielu mieszczan praskich, ratując ich od śmierci bądź niewoli. Wykupywał także dzieci z rąk Kozaków - powiedział przedstawiciel fundacji, Jan Popławski.

- Ustawiono symboliczną macewę z tekstem w języku polskim i hebrajskim oraz z płaskorzeźbą przedstawiającą maszynę liczącą - wynalazek Sterna. Zaczynał on jako zegarmistrz w Hrubieszowie, gdzie skonstruował serię maszyn liczących, które wykonywały podstawowe działania arytmetyczne i potrafiły obliczać pierwiastki kwadratowe. Stanisław Staszic ściągnął go do Warszawy, dzięki czemu Stern następnie skonstruował "machinę rachunkową". Od 1830 roku był pierwszym żydowskim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk - przypomniał.