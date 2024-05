Chcieli sprzedać w kantorze fałszywe dolary. Zarzuty dla pary

Policjanci z Targówka zatrzymali dwie osoby, które chciały sprzedać w miejscowym kantorze fałszywe dolary. To 48-latek i jego 59-letnia partnerka. Prokuratura przedstawiła im zarzuty usiłowania wprowadzenia do obiegu fałszywych dolarów amerykańskich, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

To zgłoszenie wpłynęło do policjantów z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego z Targówka kilka dni temu. Podejrzenie pracownika miejscowego kantoru wzbudziły banknoty przekazane przez kobietę. Było to 800 dolarów amerykańskich. Pracownik, mając pewność, że banknoty są sfałszowane, zadzwonił na policję.

Przeszukanie mieszkania i więcej pieniędzy

- W tym czasie na miejscu pojawił się partner kobiety. Policjanci po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika kantoru zatrzymali 48-letniego właściciela fałszywych dolarów i przejechali z nim do jego miejsca zamieszkania. Zdążyła tam wrócić jego 59-letnia partnerka. Funkcjonariusze przeszukali ich mieszkanie. Znaleźli w nim i zabezpieczyli kolejne kwoty pieniędzy w polskiej i zagranicznej walucie, które para miała gromadzić przez ostanie lata - poinformowała komisarz Paulina Onyszko, rzeczniczka policji na warszawskim Targówku.

48-latek i 59-latka trafili do policyjnej izby zatrzymań w komendzie przy ulicy Jagiellońskiej. Następnego dnia policjanci przewieźli ich do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ na przesłuchanie. - Oboje usłyszeli zarzuty usiłowania wprowadzania do obiegu fałszywych banknotów. Za to przestępstwo może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator nadzorujący tę sprawę zastosował wobec obojga policyjny dozór - podsumowała policjantka.

