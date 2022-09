Po otwarciu nowych stacji metra drogowcy zapowiadają buspas na dwóch ulicach

Miasto zaplanowało zmiany na ulicach Głębockiej i św. Wincentego. Od ronda przy trasie S8 do skrzyżowania z ulicą Kondratowicza zostanie wyznaczony buspas. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku.

Jak przypomina ratusz, na Bródno właśnie dojechało metro. Uruchomienie podziemnej kolei pod ulicą Kondratowicza oznacza krótszy czas przejazdu do centrum Warszawy m.in. dla mieszkańców Targówka. "Specjalnie z myślą o osobach, które do nowo otwartych stacji – Bródno i Kondratowicza – będą docierać autobusami, miasto wprowadzi zmiany na ulicach Głębockiej i św. Wincentego" - zapowiadają urzędnicy.

Buspas w obu kierunkach

Od ronda przy drodze ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Kondratowicza zostanie wyznaczony buspas. Pasy dla autobusów powstaną w obu kierunkach - by, jak zapewnia miasto - ułatwić pasażerom komunikacji miejskiej podróż także z metra w kierunku Białołęki. Po zachodniej stronie ciągu ulic Głębockiej i św. Wincentego buspas powstanie od przystanku autobusowego "CH Targówek 03" do ulicy Kondratowicza. Natomiast po stronie wschodniej buspas zacznie się za skrzyżowaniem z ulicami Przy Grodzisku i Malborskiej, a zakończy na wysokości przystanku "CH Targówek 03". Na tych odcinkach, tam gdzie dziś jest jeden pas, zostanie poszerzona jezdnia.