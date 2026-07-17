Targówek Rewitalizacja Parku Wiecha. Jest zawiadomienie na prokuraturę Oprac. Alicja Glinianowicz |

Targówek Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłych pracowników dzielnicowego urzędu, którzy zajmowali się tym zadaniem. Zostali oni zwolnieni przez pracodawcę.

Przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, poświadczenie nieprawdy

"Wskazane w zawiadomieniu okoliczności obejmują podejrzenie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków służbowych oraz poświadczenia nieprawdy. Ustalenia Urzędu Dzielnicy Targówek dotyczą w szczególności prawidłowości odbioru dokumentacji projektowej, realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy, nadzoru nad jej wykonaniem oraz rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy pomimo stwierdzonych braków i nieuzyskania części wymaganych uzgodnień" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, przeprowadzona weryfikacja wskazuje na możliwość wystąpienia szkody majątkowej po miasta związanej z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań projektowych oraz uzyskania uzgodnień niezbędnych do dalszej realizacji inwestycji.

Dzielnicowy ratusz zadeklarował współpracę z prokuraturą oraz wszystkimi organami prowadzącymi czynności w tej sprawie. Poinformował też, że "podjął działania wzmacniające mechanizmy nadzoru oraz kontroli nad realizacją zadań inwestycyjnych i procesami odbioru dokumentacji projektowej".

Podkreślił, że złożenie zawiadomienia nie przesądza o odpowiedzialności jakiejkolwiek osoby. "Do czasu przeprowadzenia przez organy ścigania oceny przedstawionych okoliczności i ustalenia stanu faktycznego w sprawie obowiązuje zasada domniemania niewinności" - dodał.

Wydali prawie dwa razy więcej niż planowali

Rewitalizacja głównej alei w Parku Wiecha kosztowała ostatecznie ponad 10 milionów złotych. Początkowo budżet projektu szacowano na około 5,3 miliona złotych, jednak ze względu na rozszerzenie zakresu robót i wyższe koszty materiałów, ostateczna kwota inwestycji znacznie wzrosła.