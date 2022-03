Kondratowicza po otwarciu metra. Urzędnicy obiecują "aleję tysiąca drzew"

Zbliżający się koniec prac przy rozbudowie drugiej linii metra na Bródnie oznacza zmiany także na powierzchni. Drogowy zapowiadają, że ulica Kondratowicza "zmieni się przy tej okazji nie do poznania". Po obu stronach wybudowana zostanie ścieżka rowerowa, pojawi się 700 nowych drzew, które łącznie z już nasadzonymi mają stworzyć "aleję tysiąca drzew". Parkowanie będzie wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Kondratowicza przebudowywana jest na ponad półtorakilometrowym odcinku - od św. Wincentego do Rembielińskiej. - Terenem wokół stacji zajmuje się wykonawca przebudowy metra, a odcinkiem między nimi - my - przekazał nam rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Jak opisał, obie jezdnie zostaną do siebie przysunięte, z obu stron pojawią się trzymetrowe drogi rowerowe i miejsca parkingowe wzdłuż jezdni (na całej długości).