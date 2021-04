Zbrojenie, beton pod ciśnieniem. Montują tory w metrze. "To skomplikowany proces"

- Budowa torowiska w tunelach metra to skomplikowany proces. Po wydrążeniu tunelu ma on przekrój koła. Dlatego najpierw należy wybetonować płaskie powierzchnie, tak zwany bankiet dolny, "podłogę" tunelu, i boczny, który będzie pełnił funkcję korytarza technologicznego. Te prace były wykonywane już na początku roku – opisuje Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.

Beton pod ciśnieniem

Jak dodaje, dopiero po "wypoziomowaniu" tunelu można przystąpić do budowy właściwego torowiska, które składa się ze zbrojenia, warstw wibroizolacyjnych, specjalnych bloczków mocujących oraz szyn.

- Najpierw układana jest warstwa wibroizolacji, następnie zbrojenie, a na nim montowane są bloczki z uchwytami na szyny. Po przymocowaniu do nich szyn całość jest regulowana z dokładnością do milimetra, by następnie torowisko można było zalać betonem. Po zakończeniu budowy całego torowiska na odcinku będzie ono jeszcze szlifowane – przekazuje rzeczniczka.