Błąkał się w pobliżu szkoły, ma obrożę. Nikt się po niego zgłosił, trafił do schroniska

Strażnicy miejscy zaopiekowali się błąkającym się po ulicy psem. Zwierzę miało obroże, co mogło wskazywać, że wyrwało się swojemu właścicielowi.

Psa umieszczono w radiowozie. Natomiast strażnicy poszli szukać jego właściciela w pobliskim sklepie. Tam go jednak nie znaleźli. Do wieczora nikt nie zgłosił się po swojego pupila, dlatego pies został zawieziony do schroniska Na Paluchu.