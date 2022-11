Gorąca woda zalała ulicę na Targówku. Ciepłownicy wymienili już pękniętą rurę

Awarię udało się usunąć nad ranem

Rzeczniczka firmy Veolia Aleksandra Żurada przekazała nam, że awaria została już usunięta. - Planowaliśmy, że stanie się to dziś do godziny 16.50, ale udało się usunąć ją już nad ranem. Koło godziny 7 rozpoczęło się nawadnianie sieci. Jest to dość duża sieć, o sporej średnicy, dlatego trochę to potrwa, zanim mieszkańcy odczują ciepło - zaznaczyła.