Awaria na Bródnie. 70 budynków bez dostaw ciepła

W piątek Veolia poinformowała o dużej awarii na warszawskim Bródnie. Mieszkańcy aż 70 budynków będą mieć zimne kaloryfery prawdopodobnie do soboty. To kolejna awaria w tym rejonie.

Do awarii ciepłowniczej doszło w okolicach ulicy Marlborskiej w piątkowe popołudnie. Mieszkańcy zauważyli parę unoszącą się nad studzienkami. Jak mówi rzeczniczka odpowiedzialnej za dostawy ciepła firmy Veolia Energia Warszawa S.A. Aleksandra Żurada, na miejsce natychmiast ruszyły ekipy naprawcze.

- W tej chwili od dostaw ciepła odciętych jest 70 budynków - powiedziała Żurada. Dodała, że prace ziemne są zaawansowane, ekipy pracują non stop, by dotrzeć do uszkodzonej rury.