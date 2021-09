Agresywny wnuk zatrzymany. "Przytrzymywał babcię kolanem, przystawił jej nóż do gardła i groził pozbawieniem wolności"

Kryminalni z Targówka zatrzymali 40-latka podejrzanego o kradzież pieniędzy i napad z nożem na swoją babcię. Kobieta po ataku trafiła do szpitala. Mężczyzna wpadł w ręce operacyjnych dwa dni po zdarzeniu i jak podaje policja, okazało się, że kilka miesięcy wcześniej opuścił zakład karny, gdzie odbywał wyrok za podobne przestępstwo.

- 90-letnia mieszkanka Targówka została napadnięta w mieszkaniu przez swojego wnuka. Agresywny mężczyzna przytrzymywał babcię kolanem, przystawił jej nóż do gardła i groził pozbawieniem wolności. Żądał, by dała mu pieniądze. 40-latek przeszukał mieszkanie i zabrał schowaną pod poduszką gotówkę w kwocie trzech i pół tysiąca złotych. 90-latka trafiła do szpitala - relacjonuje rzeczniczka komendy na Targówku Paulina Onyszko.