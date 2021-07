Tragiczny wypadek na Bródnie. Oskarżony adwokat broniący kierowcy

Piotr P., adwokat, został oskarżony przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Śledczy zarzucają mu 36 przestępstw, między innymi utrudnianie śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w grudniu 2015 roku na Bródnie, czy też wyłudzenie 53 tysiące złotych przy odbieraniu poręczenia majątkowego za sprawcę wypadku.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, przekazała, że w czwartek 29 lipca do sądu skierowany został akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Piotrowi P. - Prokuratura zarzuciła oskarżonemu między innymi utrudnianie postępowania karnego prowadzonego w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 28 grudnia 2015 roku w Warszawie i pomoc sprawcy przestępstwa Adrianowi M. (obecnie Z. – red.) w uniknięciu odpowiedzialności karnej poprzez polecenie mu ukrycia się przed organami ścigania i ukrycia uczestniczącego w zdarzeniu samochodu, podżeganie świadków do sporządzenia umowy kupna - sprzedaży samochodu z datą wsteczną, nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań lub bezpodstawnej odmowy składania zeznań - podała Skrzeczkowska.