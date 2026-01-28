Ciała dwóch osób w domu, "zginęli od ciosów ostrym narzędziem". Mężczyzna zatrzymany po szturmie

Mężczyzna i kobieta zginęli od ciosów ostrym narzędziem Źródło: TVN24

Informację o ciałach dwóch osób w domu na Targówku policja dostała numer alarmowy. - Zgłoszenia dokonała osoba niezwiązana z tym zdarzeniem, która powzięła informację i przekazała ją służbom, w tym przypadku do Centrum Powiadamiania Ratunkowego - powiedział rzecznik stołecznej policji podkom. Jacek Wiśniewski. Na miejsce skierowano policyjne patrole. Policjanci potwierdzili tragiczną informację.

Akcja policji na Targówku Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Policja podała, że w jednym z pokoi zabarykadował się mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu byli obecni policyjni negocjatorzy. "W działaniach uczestniczą także funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ oraz Komendy Stołecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji" - poinformowano.

Targówek Źródło: TVN24

Tuż przed godziną 12 KSP poinformowała, że policjanci zatrzymali mężczyznę, który wcześniej zabarykadował się w jednym z pokoi. Na miejscu są prowadzone dalsze czynności.

Zatrzymanie mężczyzny potwierdził na miejscu rzecznik KSP podkomisarz Jacek Wiśniewski. - Działania kontrterrorystyczne zostały zakończone przed godziną 12. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Nikt nie ucierpiał w trakcie podejmowanych czynności obezwładnienia i zatrzymania - powiedział.

- To, jaki związek może mieć ten mężczyzna z ujawnionymi zwłokami, będzie przedmiotem policyjnych czynności - wyjaśnił.

- Mamy do czynienia z ujawnieniem zwłok, a więc z zabójstwem - dodał. Jacek Wiśniewski był dopytywany, czy zatrzymany mężczyzna był agresywny i stawiał opór podczas zatrzymania.

- Temu służył szturm, aby dostać się do środka, gdyż mężczyzna nie reagował na polecenia policjantów - opowiedział Wiśniewski.

Przekazał, że negocjatorzy wypracowali "bezpieczną sytuację", aby przeprowadzić szturm na pomieszczenie, gdzie przebywał mężczyzna.

Zaznaczył, że na razie nie jest w stanie potwierdzić czy mężczyzna był uzbrojony. - Kobieta i mężczyzna zginęli od ciosów zadanych ostrym narzędziem - powiedział.

Słyszeli strzały

Po godzinie 12 reporter TVN24 Jan Piotrowski mówił na antenie, że policjanci muszą teraz zabezpieczyć wszystkie materiały dowodowe wewnątrz budynku. - To dom w typowej zabudowie jednorodzinnej w części Targówka. To ulica Pszczyńska, niewielka, spokojna na co dzień uliczka niedaleko ruchliwej ulicy Radzymińskiej - opisał Piotrowski.

Odcinek tej ulicy został zamknięty na czas działań służb. Jak zaznaczył, policja i prokuratura będą prowadzić teraz czynności z zatrzymanym mężczyzną. - Wiadomo, że to 49-latek. Nie wiemy, jaki był stopień jego zażyłości z tymi osobami, które znaleziono martwe. Wiadomo, że akcja policji była szybka i sprawna - dodał reporter. Tak mówią sąsiedzi, którzy stoją obok i przyglądają się akcji. Twierdzą też, że słyszeli strzały.

Sąsiadka: to była raczej spokojna rodzina

Reporter TVN24 Paweł Łukasik rozmawiał z jedną z kobiet mieszkających w pobliżu miejsca tragedii. Kobieta oceniła, że była to "raczej spokojna rodzina". - Nic się nie działo na zewnątrz, żeby były jakieś nieporozumienia. Jeśli się odbywały, to nie wiemy. Ja nie chodziłam do nich do domu. Sąsiadka prowadziła sklep, jak jeszcze się sprowadziłam 30 lat temu, właśnie w tym domku - zaznaczyła.

Jak wyglądała akcja policji? - Było duże zamieszanie, było bardzo dużo strzałów - oceniła kobieta. Wskazała też, że policjanci weszli także do jej domu, by sprawdzić, czy z góry będą mieć lepszy widok na dom, w którym zabarykadował się mężczyzna. - Dzielnicę obstawili i wszystkie ulice dookoła - opisała.

- Na pewno z tego, co widzieliśmy, akcja była bardzo profesjonalnie przeprowadzona. Też jesteśmy za to wdzięczni, że czuliśmy się w miarę bezpiecznie. Mimo że znaleźliśmy się w środku tej akcji - oceniła koleżanka kobiety.