Targówek

"Było bardzo dużo strzałów, zaczął się szturm"

Działania policji na warszawskim Targówku
"Było duże zamieszanie, było bardzo dużo strzałów"
Źródło: TVN24
Dużo policji, karetki i strzały. Bliscy sąsiedzi relacjonują, jak wyglądała akcja kontrterrorystów, którzy wkroczyli w środę do domu na warszawskim Targówku. Wcześniej znaleziono tam ciała dwóch osób: mężczyzny i kobiety, a w budynku zabarykadował się mężczyzna, z którym trwały negocjacje.
Kluczowe fakty:
  • W środę policja podała informację, że w jednym z domów przy ulicy Pszczyńskiej doszło do tragedii. Znaleziono tam zwłoki dwóch osób: mężczyzny i kobiety.
  • W budynku zabarykadował się mężczyzna, z którym przez około dwie godziny trwały negocjacje. Policja poinformowała, że udało się go zatrzymać.
  • W akcji brał udział negocjator, ale także kontrterrosyści.
  • Mieszkańcy opowiadają, jak wyglądał szturm. W domu mieszkało małżeństwo, a niedawno wprowadził się tam również ich syn.

Reporter TVN24 Paweł Łukasik rozmawiał z jedną z sąsiadek. Kobieta oceniła, że rodzina mieszkająca w domu, gdzie rozegrała się tragedia, była "raczej spokojna". - Nic się nie działo na zewnątrz, żeby były jakieś nieporozumienia. Jeśli się odbywały, to nie wiemy. Ja nie chodziłam do nich do domu. Sąsiadka prowadziła sklep - mówiła. Według jej informacji syn mieszkał z rodzicami.

Działania policji na warszawskim Targówku
Działania policji na warszawskim Targówku
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Jak wyglądała akcja policji? - Było duże zamieszanie, było bardzo dużo strzałów. Z 50 to na pewno - oceniła kobieta. Wskazała też, że policjanci weszli także do jej mieszkania, by sprawdzić, czy z góry będą mieć lepszy widok na dom, w którym zabarykadował się mężczyzna. - Dzielnicę obstawili i wszystkie ulice dookoła - opisała.

- Na pewno z tego, co widzieliśmy, akcja była bardzo profesjonalnie przeprowadzona. Też jesteśmy za to wdzięczni, że czuliśmy się w miarę bezpiecznie, mimo że znaleźliśmy się w środku tej akcji - oceniła koleżanka kobiety. 

Według sąsiadek policjanci pojawili się na miejscu około godziny 9.

Działania policji na warszawskim Targówku
Działania policji na warszawskim Targówku
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

"Zaczął się szturm"

- To była jakaś 10. karetka, radiowóz - mówił z kolei sąsiad w rozmowie z reporterami będącymi na miejscu. Nie słyszał jednak, co się stało, bo był w domu - mówił.

Targówek
Targówek
Źródło: TVN24

Co się działo w środę rano? - Był radiowóz, pogotowie, za chwilę przyjechał ten wóz antyterrorystów i zaczął się, można powiedzieć, szturm - przekazał.

Nie widział jednak momentu wyprowadzania zatrzymanego mężczyzny. - Policja zasłaniała wszystko - mówił. Nie wiedział też, kto strzelał - czy policja, czy zabarykadowany w środku 49-latek. Jego zdaniem negocjacje z nim trwały około dwóch godzin. Jak dodał, sąsiedzi wyszli na ulice i interesowali się tym, co się dzieje. - Policja zagrodziła wszystko, żona nie mogła wjechać na posesję. Nie mogę wyjechać, czuję się jak więzień we własnym domu, ale takie życie - skwitował.

"Fortecę sobie zbudował"

Inna z sąsiadek mówiła, że 49-latek mieszkał z rodzicami, ale na górze. - Fortecę sobie zbudował, te markizy, żaluzje kuloodporne, odgrodzony od świata. Rzadko kiedy wychodził, żeby przejść po ulicy - opowiadała.

Sąsiadka powiedziała, że na miejscu były dwie karetki i więcej radiowozów. Odgrodzone były ulice Pszczyńska i Przewoźników.

Akcję policji komentowali też kolejni sąsiedzi: - Myślę, że było bardzo dobrze wszystko. Oni prosili go dwie godziny, próbowali negocjować. Jak dodali, wszystko trwało kilka godzin.

- Szkoda, że w życiu tak jest. Co mamy, to mamy - podsumował jeden z nich.

Drugi stwierdził, że nie spał przez całą noc, ale nie słyszał, by coś działo się w tym domu. - Nie było słychać, że krzyki jakieś ani nic - mówił.

Policja: mamy do czynienia z zabójstwem

Zatrzymanie mężczyzny potwierdził na miejscu rzecznik KSP podkomisarz Jacek Wiśniewski. - Działania kontrterrorystyczne zostały zakończone przed godziną 12. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Nikt nie ucierpiał w trakcie podejmowanych czynności obezwładnienia i zatrzymania - powiedział.

Klatka kluczowa-192647
"Mamy do czynienia z ujawnieniem zwłok, a więc z zabójstwem"
Źródło: TVN24

- To, jaki związek może mieć ten mężczyzna z ujawnionymi zwłokami, będzie przedmiotem policyjnych czynności - wyjaśnił.

- Mamy do czynienia z ujawnieniem zwłok, a więc z zabójstwem - dodał.

"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem". Mężczyzna zatrzymany po szturmie

"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem". Mężczyzna zatrzymany po szturmie

Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Policja: to syn ofiary

Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Policja: to syn ofiary

Okolice

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki