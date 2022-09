Pożar pustostanu na Targówku. Trzy osoby zabrane do szpitala, jedna w stanie ciężkim

W poniedziałek rano, na parterze opuszczonego budynku biurowego wybuchł pożar. Trzy osoby trafiły do szpitala, jedna w stanie ciężkim. Na miejscu pracują służby.

- Zgłoszenie o pożarze na ulicy Łodygowej 26 otrzymaliśmy około godziny 9.20. Jest to pożar pustostanu. Na chwilę obecną pożar jest zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się, są przeszukiwane pomieszczenia - przekazał starszy aspirant Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

I dodał: - Strażacy udzielili pomocy przedmedycznej trzem osobom, były to osoby bezdomne. Wszystkie trzy osoby kontaktowe. Zostały one zabrane do szpitala przez załogi pogotowia, jedna w stanie ciężkim.