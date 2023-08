Na przystanku "prezentował treści pornograficzne młodej kobiecie"

Stołeczna policja mężczyzny poszukuje mężczyzny, który na przystanku autobusowym miał prezentować młodej kobiecie, jak to określono w komunikacie, treści pornograficzne. Publikuje jego wizerunek.

Do tego zdarzenie doszło 8 lipca tego roku na przystanku autobusowym "Toruńska 06" w Warszawie. Mężczyzna podjechał rowerem. Policja opublikowała nagranie (ze względu na treść nie zamieszczamy tego filmu - red). Widać na nim rowerzystę, który się rozgląda, upewniając się, że nikt więcej go nie obserwuje. Całe zdarzenie trwa około 40 sekund, na końcu zbiera się do odjazdu rowerem