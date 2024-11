Ścigali go z Warszawy do Marek. W aucie poukrywane narkotyki i dokumenty na różne nazwiska

czytaj dalej

Radni Warszawy krytykują formę protestu, jaką są blokady najważniejszych dróg, które przeprowadzają aktywistki i aktywiści klimatyczni z Ostatniego Pokolenia. - To, co robią aktywiści, nie doprowadzi ostatecznie do zmian, których oczekują - oceniła wiceprzewodnicząca rady Melania Łuczak. Głos w tej sprawie zabrał również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.