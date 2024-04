Rozpoczyna się remont torowiska

Tramwaje Warszawskie rozpoczynają remont torowiska na ul. Odrowąża. Od poniedziałku tramwaje linii 1, 3, 4 i 25 będą kursowały na trasie skróconej do ronda Żaba. Wydłuży się trasa autobusów linii 234 do stacji metra Bródno. Na odcinku Rondo Żaba – Metro Bródno pojawi się linia zastępcza Z-1.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że wyłączony na około trzech miesięcy będzie ruch tramwajowy między rondem Żaba a pętlą Żerań Wschodni. Tramwaje linii 1, 3, 4 i 25 dojadą tylko do ronda Żaba. Stąd, aż do stacji metra Bródno, pasażerowie mogą skorzystać z autobusowej linii zastępczej Z-1. Dodatkowo wydłużona zostanie do metra trasa linii 234.