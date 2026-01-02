Logo TVN Warszawa
Targówek

Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu

pap_20231214_107
Targówek
Źródło: Google Maps
Do tragicznej w skutkach bójki doszło w jednym z bloków na Targówku. 44-latek przeskoczył przez barierkę z pierwszego piętra na posadzkę i zmarł. W sprawie zatrzymano 49-latka.

Z ustaleń prokuratury wynika, że 26 grudnia 2025 r. Piotr N. wszedł do bloku przy Ossowskiego 9 w Warszawie, gdzie spotkał Monikę W ., która poskarżyła mu się, że jej partner ją uderzył.

"Przeskoczył przez barierkę i upadł głową w dół"

- Między Piotrem N. a Markiem S. wywiązała się awantura, która zakończyła się wzajemną bójką. Na nagraniu z monitoringu ujawniono, że Marek S. wychyla się przez barierkę znajdującą się na pierwszym piętrze bloku, a następnie przez nią przeskakuje, upadając głową w dół na podłogę, znajdującą się na parterze klatki schodowej - informuje redakcję tvnwarszawa.pl prokurator Wojciech Misiewiecz z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. - W momencie skoku nie było przy nim żadnej innej osoby - dodaje.

W czasie oczekiwania na karetkę rannemu Markowi S. pomocy udzielali obecni na miejscu świadkowie zdarzenia. Następnie mężczyzna został zabrany do Szpitala Bródnowskiego, gdzie zmarł.

Zarzuty i wniosek o areszt

Piotr N. został zatrzymany niedługo po zdarzeniu i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, gdzie przedstawiono mu zarzuty z art. 157 paragraf 1 Kodeksu karnego oraz z art. 278 paragraf 1, chodzi o uszkodzenie ciała oraz kradzież.

Prokuratura precyzuje, że podejrzanemu nie zarzuca spowodowania śmierci pokrzywdzonego.

- Prokurator wystąpił do sądu rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jednak sąd nie przychylił się do wniosku - wskazuje prokurator Misiewicz.

Marek S. miał 44 lata. Piotr N. ma 49 lat. Zdaniem śledczych, poszkodowany i zatrzymany nie znali się wcześniej. Okoliczności i przebieg zdarzenia są nadal wyjaśniane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
73-latek nie żyje. Poślizgnął się na warstwie lodu, wypadł z balkonu

73-latek nie żyje. Poślizgnął się na warstwie lodu, wypadł z balkonu

Praga Południe
18-latek stracił życie przed dyskoteką. Kolega: nadal nie dowierzam

18-latek stracił życie przed dyskoteką. Kolega: nadal nie dowierzam

TVN24

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

