Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu

Targówek Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z ustaleń prokuratury wynika, że 26 grudnia 2025 r. Piotr N. wszedł do bloku przy Ossowskiego 9 w Warszawie, gdzie spotkał Monikę W ., która poskarżyła mu się, że jej partner ją uderzył.

"Przeskoczył przez barierkę i upadł głową w dół"

- Między Piotrem N. a Markiem S. wywiązała się awantura, która zakończyła się wzajemną bójką. Na nagraniu z monitoringu ujawniono, że Marek S. wychyla się przez barierkę znajdującą się na pierwszym piętrze bloku, a następnie przez nią przeskakuje, upadając głową w dół na podłogę, znajdującą się na parterze klatki schodowej - informuje redakcję tvnwarszawa.pl prokurator Wojciech Misiewiecz z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. - W momencie skoku nie było przy nim żadnej innej osoby - dodaje.

W czasie oczekiwania na karetkę rannemu Markowi S. pomocy udzielali obecni na miejscu świadkowie zdarzenia. Następnie mężczyzna został zabrany do Szpitala Bródnowskiego, gdzie zmarł.

Zarzuty i wniosek o areszt

Piotr N. został zatrzymany niedługo po zdarzeniu i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, gdzie przedstawiono mu zarzuty z art. 157 paragraf 1 Kodeksu karnego oraz z art. 278 paragraf 1, chodzi o uszkodzenie ciała oraz kradzież.

Prokuratura precyzuje, że podejrzanemu nie zarzuca spowodowania śmierci pokrzywdzonego.

- Prokurator wystąpił do sądu rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jednak sąd nie przychylił się do wniosku - wskazuje prokurator Misiewicz.

Marek S. miał 44 lata. Piotr N. ma 49 lat. Zdaniem śledczych, poszkodowany i zatrzymany nie znali się wcześniej. Okoliczności i przebieg zdarzenia są nadal wyjaśniane.