Wiedzieli, którędy będzie jechał. Poszukiwanego listem gończym zatrzymali na drodze krajowej

42-letni mieszkaniec Warszawy był poszukiwany listem gończym. Za oszustwa został skazany na ponad dwa lata więzienia. Policjanci mieli informację, że będzie podróżował w kierunku Łochowa. - Wiedzieli, że mężczyzna może posiadać broń palną i próbować ucieczki - opisują mundurowi. Zatrzymali go na drodze krajowej, gdy jechał wraz ze swoją partnerką.

Mężczyzna w przeszłości dopuścił się oszustwa, a sąd skazał go za to na dwa lata i trzy miesiące więzienia.

Policja: dynamiczne zatrzymanie i obezwładnienie

- Policjanci wiedzieli, że mężczyzna może posiadać broń palną i próbować ucieczki. Dokładnie zaplanowali jego zatrzymanie - podkreśla Onyszko. Na wysokości miejscowości Rządza (powiat miński) mundurowi zauważyli auto, które należy do poszukiwanego. Za kierownicą siedziała partnerka 42-latka. - Gdy policjanci zyskali pewność, że on również podróżuje volkswagenem, dynamicznie zatrzymali auto do kontroli i zachowując wszelkie środki ostrożności, obezwładnili mężczyznę - relacjonuje Onyszko. Nie informuje jednak, czy mężczyzna był - jak przewidywali policjanci - uzbrojony.