Pożar warsztatu samochodowego. Kłęby dymu nad Targówkiem

Pożar w Warszawie Źródło wideo: Kontakt24 / Iwona Źródło zdj. gł.: Piotrek / Kontakt 24

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Zgłoszenie o pożarze na Targówku wpłynęło do służb po godzinie 5 rano. - Pożarem objęty jest warsztat i salon samochodowy przy Krasnobrodzkiej. To budynek o wymiarach 80 na 40 metrów - mówi nam aspirant Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Źródło ognia nie zostało jeszcze zlokalizowane.

Pożar objął teren całej hali. Na miejscu pracuje 38 zastępów straży pożarnej. Jak wylicza asp. Wujek, strażacy korzystają między innymi z wozów z drabinami, cysterny z wodą oraz dronów. Wsparcia udziela im grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Nie ma na razie informacji o ofiarach.

Nagranie z pożaru utrzymaliśmy na Kontakt24. Widać na nim kłęby czarnego dymu unoszące się nad blokami.

Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: Piotrek / Kontakt 24

Płonęły samochody i ich części

Do pożaru doszło tuż przy Trasie Toruńskiej, na terenie, gdzie znajduje się kilka salonów samochodów. Po drugiej stronie ulicy są bloki osiedla Bródno. Jak informuje starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z TVN24, nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

- Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie zbliżanie się do miejsca pożaru - podkreśla.

Z szacunków strażaków wynika, że ogień objął obszar około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. - Intensywny dym, który był widoczny w początkowej fazie pożaru, świadczył o tym, ze spalaniem zostały objęte różnego rodzaju materiały z tworzyw sztucznych, płonęły także samochody. Dlatego ten dym był duży, gęsty i czarny - wyjaśnia st. kpt. Gralec.

Zauważa, że po godzinie 7 dym zaczął już zmieniać kolor. - Jest bardziej szary, biały. Może to świadczyć, że jest w nim więcej pary wodnej. Zdążamy do lokalizacji tego pożaru i jego dogaszania. Akcja na pewno potrwa jeszcze kilka godzin, zanim pogorzelisko zostanie dogaszone i sprawdzone - mówi strażak.

Pożar na Targówku Pożar w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Łukasz Pożar w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Łukasz Pożar na Targówku, Warszawa Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Michalina