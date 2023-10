Pożar mieszkania w bloku na Targówku. Strażacy znaleźli w środku dwa ciała

Do pożaru mieszkania w bloku przy ulicy Kolonijnej w Warszawie doszło w nocy z soboty na niedzielę. Strażacy podczas akcji gaśniczej znaleźli ciała dwóch osób. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt 24.

- Ogień pojawił się w lokalu na drugim piętrze. Dowódca zastał na miejscu już pożar rozwinięty, co zmuszało do wyważenia drzwi i przystąpienia do natychmiastowego gaszenia. W mieszkaniu były dwie osoby, które ewakuowano. Lekarz od razu stwierdził zgon mężczyzny. Płci drugiej osoby nie można już było wskazać z tego względu, że ciało było już mocno zwęglone - opisał w rozmowie z tvnwarszawa.pl starszy aspirant Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.