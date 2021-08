Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz spoczął na Cmentarzu Bródnowskim. "Byłeś i jesteś ojcem polskiego jazzu"

Podczas mszy ksiądz powiedział: - Dziękujemy za dar życia naszego bliskiego śp. Jerzego, za ten talent, którego ziarno padło na żyzną ziemię, na podatny grunt. Za radość i piękno, które wniósł w życie wielu. Przypomniał też, że zmarły Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz był kompozytorem wielu "szlagierów, przebojów i muzyki filmowej". - To jest jego ozdobą, gdy stanie przed Panem Bogiem. A Pan Bóg z pewnością tysiąckrotnie go za to wynagrodzi - dodał.

Artyści ostatni raz zaśpiewali dla "Dudusia"

Zaznaczył, że jazz w Polsce wywodzi się m.in. od zespołu "Melomanie", który stworzył właśnie Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz. Przypomniał też życiorys wielkiego muzyka i jego ostatnie występy w warszawskim klubie Tygmont, wraz ze stworzonym przez "Dudusia" zespołem "Swing Old Stars". - Pamiętam, jak zawsze zapowiadałeś swoją grupę, lubiłeś mówić, że "swing" - słychać, "old"- widać, a "stars" - widać i słychać. Pamiętam też, jak mówiłeś szczęśliwy "wreszcie mam zespół swojego życia", "wszystko, co było kiedyś, jest nieważne, dzisiaj gramy wielki jazz" - wspominał Brodowski.

Legendarny jazzman i kompozytor muzyki filmowej

Muzyka pożegnał też Paweł Sztopmke z programu pierwszego Polskiego Radia, który przypomniał, że "Duduś" był też wspaniałym kompozytorem muzyki filmowej. - Jego twórczość to moment dla polskiego kina, dzięki którym to przebojom on wszedł w nowy świat. Te melodie wyszły z kina i grane są do dziś. Dla muzyki znaczą one bardzo wiele - powiedział. Zaznaczył też, że w środę, na antenie, co godzinę od 10 do 22, tuż przed pełną godziną prezentowane będą jego utwory, co godzinę inny. - Dziękujemy Ci, że byłeś - dodał.