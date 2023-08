Gniazdo szerszeni obok placu zabaw

"Ustalili, że te groźne owady zagnieździły się w dziupli drzewa sąsiadującego z miejscem zabaw. Placyk na co dzień jest pełen dzieci. Na dodatek, w sobotę w pobliżu odbywał się polsko-ukraiński piknik sąsiedzki, który przyciągnął jeszcze więcej spacerowiczów” – informuje w komunikacie stołeczna straż miejska.

Szerszeń europejski - co to za owad?

Jest to owad z rodziny osowatych, z grupy żądłówek. Budzi strach, ponieważ jest największym przedstawicielem osowatych na terenie Europy Środkowej. W Polsce można go zobaczyć w całym kraju. Szerszenie żywią się nektarem z drzew, owocami i owadami.

Użądlenie jest szczególnie niebezpieczne w dwóch przypadkach: - jeżeli ofiara jest uczulona na jad owada; - jeżeli doszło do użądlenia w okolicy ust, gardła lub języka.

Użądlenie szerszenia oznacza, że wstrzyknięty został jad. Wywołuje to ból, zaczerwienienie i obrzęk. Objawy te mogą być odczuwalne przez okres od kilku godzin do doby. Jeżeli ofiara jest uczulona, może dojść do wstrząsu anafilaktycznego .Niepokojące powinny być objawy taki jak: bladość skóry, spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy, nudności i wymioty, obrzęk języka lub twarzy, przyspieszone czynności serca, wysypka na części lub na całym ciele, uczucie ściskania klatki piersiowej, duszność, omdlenie.