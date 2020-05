Metro na Bródno. Opóźniona tarcza Maria rozpoczęła pracę

W połowie marca tarcze drążące Anna i Maria zostały opuszczone do szybów startowych na placu budowy przyszłej stacji Bródno. Od tamtej pory trwały przygotowania do rozpoczęcia przez nie pracy. Wszystkie systemy zostały poddane testom, a elementy niezbędne do ich nieprzerwanej pracy zostały dostarczone i podłączone.